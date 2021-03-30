МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ожидает существенных колебаний цен на молочную продукцию в России в текущем году, говорится в сообщении министерства.

"С учетом сохранения стабильной ситуации на молочном рынке Минсельхоз России не ожидает существенных колебаний цен на эту продукцию в 2021 году", — сообщает министерство. Ведомство также напоминает, что за последний год динамика цен на данные продукты была сопоставима с уровнем инфляции. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Так, по данным на 24 марта цена производителей на сырое молоко составила 26,7 рубля за килограмм, увеличившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Цены на пастеризованное молоко (жирность 3,2%) повысились на 3,5%, до 46,8 рубля за килограмм, сухое цельное молоко — на 2,8%, до 257,1 рубля за килограмм, сливочное масло жирностью 82,5% — на 1,1%, до 507,8 рубля за килограмм, твердые и мягкие сыры — на 4,8%, до 386,5 рубля за килограмм.