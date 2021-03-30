МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Qiwi намерена направить на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2020 год, сообщает компания.

"В соответствии с решением совета директоров, компания намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли группы за 2020 год. Окончательная сумма дивидендов на акцию и дата платежа будут объявлены после публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности", — говорится в сообщении.

По итогам третьего квартала совет директоров утверждал дивиденды в 34 цента на акцию, по итогам второго — 33 цента на акцию. По итогам первого квартала 2020 года управляющий орган утверждал дивиденды на уровне 14 центов на акцию.

ДИВИДЕНДЫ

Qiwi намерена выплатить не менее 50% от скорректированной чистой прибыли за 2021 год в виде дивидендов, говорится в сообщении группы. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

"Учитывая наши ожидания относительно операционных результатов группы, а также ожидаемый уровень инвестиций в 2021 году, совет директоров утвердил целевой коэффициент выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли группы на 2021 год", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю. При этом объем выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя.

"Распределение избыточных денежных средств среди акционеров остается долгосрочным намерением компании", — подчеркнули в компании.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.