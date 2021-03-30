МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом добраться и разместиться в местах отдыха, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее", — сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

"Безусловно, будем и дальше развивать это направление", — добавил он.

На этом заседании глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство, понимая и социальную, и экономическую важность туризма, завершило работу над нацпроектом по развитию отрасли.