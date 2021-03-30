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Путин рассказал, как власти России будут развивать туризм
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Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом добраться и... ПРАЙМ, 30.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом добраться и разместиться в местах отдыха, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее", — сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Безусловно, будем и дальше развивать это направление", — добавил он.
На этом заседании глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство, понимая и социальную, и экономическую важность туризма, завершило работу над нацпроектом по развитию отрасли.