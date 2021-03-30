МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Минюста России об отсутствии юрисдикции у арбитража по делу Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба ведомства.

"30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала.

"В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Решение парижского суда подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел в соответствии с нормами международного права", — поясняется в сообщении. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

В минюсте заявили, что данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

Ранее украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".