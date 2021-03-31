МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, просившего приостановить взыскание с него и его соответчиков рекордной суммы убытков – более 289,5 миллиарда рублей – по иску ЦБ РФ в пользу "Открытия".

Как следует из опубликованного определения суда, приостановить исполнение решения арбитражного суда Москвы и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда заявитель просил до рассмотрения кассационных жалоб на них.

Аганбегян мотивировал свою просьбу тем, что судебные акты вынесены о взыскании с ответчиков "беспрецедентной суммы", при этом на все имущество ответчиков наложен арест. В такой ситуации, по его мнению, у истца отсутствуют какие-либо риски, связанные с невозможностью обращения взыскания на имущество ответчиков. В то же время мероприятия, направленные на обращение взыскания на все имущество ответчиков, приведут к невозможности поворота исполнения, отметил Аганбегян. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Окружной суд, отказывая в приостановке исполнения судебных актов, указал, что доводы заявителя "носят предположительный характер, не подтверждены документально и, собственно, не обосновывают невозможность либо затруднительность именно поворота исполнения". Суд также отметил, что заявителем не представлено встречное обеспечение – денежные средства в размере оспариваемой суммы либо банковская гарантия, поручительство или иное финансовое обеспечение на ту же сумму.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2020 года взыскал более 289,5 миллиарда рублей солидарно с Аганбегяна, экс-предправления банка Евгения Данкевича, основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева, бывшего члена правления Геннадия Жужлева и бывшего основного акционера банка – компании "Открытие холдинг". Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале скорректировал решение первой инстанции и удовлетворил требование ЦБ также в отношении шестого соответчика – бывшего члена правления Елены Будник, в иске к которой первая инстанция сначала отказала.

Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации. Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).