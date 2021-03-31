МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. МТС проведет программу buy back на 15 миллиардов рублей, покупки будет осуществлять 100%-ное "дочернее" ООО "Бастион", говорится в сообщении компании.

"План приобретения вступает в силу 30 марта 2021 года и действует в течение 2021 календарного года", — уточняется в сообщении.

Совет директоров 18 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций МТС (в том числе обыкновенных акций, представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей до конца 2021 года. Эксперт предсказывает рост курса биткоина до $60 тысяч

Сообщается, что часть средств будет направлена на выкуп акций с открытого рынка, остальные средства будут пропорционально направлены на выкуп акций у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора (через 100% дочернюю структуру АФК Sistema Finance). В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.

В начале декабря 2020 года МТС завершила программу обратного выкупа акций (buy back) объёмом 15 миллиардов рублей. Совет директоров МТС в марте 2020 года одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей сроком на один год. Программа начала действовать 31 марта. Половина средств была направлена на выкуп бумаг у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора через Sistema Finance, остальные средства — на выкуп акций с открытого рынка. В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшилась и осталась контрольной.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,017%).