МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, оценивает в 200 миллионов рублей в месяц недополученную прибыль от соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые действовали до апреля, но были продлены, говорится в сообщении группы.

"Русагро" оценивает недополученную прибыль в 200 миллионов рублей в месяц. Компания считает, что продолжение государственного управления ценами приведет к отрицательным экономическим последствиям", — говорится в сообщении. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года. Во вторник пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство продлило действие соглашений: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. В сообщении отмечалось, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.