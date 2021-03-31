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2021
https://1prime.ru/business/20210331/833359608.html
Чистая прибыль ТГК-14 в 2020 году выросла на 7%
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Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за 2020 год, приходящаяся на акционеров, составила 317,064 миллиона рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета... ПРАЙМ, 31.03.2021
компании, отчетность, тгк-14, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за 2020 год, приходящаяся на акционеров, составила 317,064 миллиона рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.
Выручка компании при этом снизилась на 0,4%, до 12,793 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 473,065 миллиона рублей, увеличившись также на 7%.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал/ч.