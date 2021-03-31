МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за 2020 год, приходящаяся на акционеров, составила 317,064 миллиона рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.

Выручка компании при этом снизилась на 0,4%, до 12,793 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 473,065 миллиона рублей, увеличившись также на 7%. Российский рынок акций с утра меняется разнонаправленно

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал/ч.