МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. АФК "Система" приобрела долю "Национальной иммунобиологической компании" ("Нацимбио", входит в "Ростех") в фармацевтическом предприятии "Синтез", говорится в сообщении "Системы".

"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" продал пакет акций, составляющий 32,4% уставного капитала ОАО "Синтез" (входит в "Биннофарм Групп"), компании "Система Телеком Активы", дочерней структуре ПАО АФК "Система", — говорится в сообщении.

Президент АФК "Система" Владимир Чирахов отметил, что увеличение доли в уставном капитале "Синтеза" соответствует стратегии корпорации по наращиванию присутствия в фармацевтическом секторе и построению одного из лидеров отрасли на базе "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические активы "Системы").

"При этом мы продолжаем сотрудничать с "Нацимбио" и госкорпорацией "Ростех" по ряду фармацевтических проектов, в том числе по производству вакцины от гепатита B "Регевак В", — добавил Чирахов, слова которого приводятся в сообщении. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

Гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский в свою очередь указал, что холдинг сосредоточил свои усилия на развитии биофармацевтических предприятий, входящих в контур его управления, для вывода на рынок современных иммунобиологических препаратов российского производства полного цикла.

"Сделка с АФК "Система", в результате которой мы продали свой пакет завода "Синтез", специализирующегося на производстве препаратов химического синтеза и медицинских изделий, является частью реализации этой стратегии. За время совместного с "АФК "Система" управления активом предприятие нарастило мощности по выпуску фармацевтический субстанций, реализовало модернизацию производства, а также продемонстрировало рост финансовых показателей", — сказал он.