МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei за 2020 год составила 64,649 миллиарда юаней (9,9 миллиарда долларов), увеличившись на 3,2% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении компании.

Выручка за 2020 год выросла на 3,8%, до 891,368 миллиарда юаней (136,7 миллиарда долларов). Операционная прибыль снизилась на 6,8%, составив 72,501 миллиарда юаней (11,12 миллиарда долларов). Юрист рассказал, на что нельзя соглашаться, продавая жилье

Huawei направила 15,9% от общей выручки в 2020 году — 141,893 миллиарда юаней (21,6 миллиарда долларов) — на исследования и разработки.

"В 2020 году мир столкнулся с огромными проблемами из-за пандемии COVID-19. Глобальная цепочка поставок Huawei также столкнулась с огромным внешним давлением", — пишет компания.

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, Huawei — один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.