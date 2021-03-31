2021-03-31T14:10:22+03:00
2021-03-31T14:10:22+03:00
2021-03-31T14:10:22+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210331/833361719.html
Чистая прибыль китайской Huawei за 2020 год выросла на 3,2%
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei за 2020 год составила 64,649 миллиарда юаней (9,9 миллиарда долларов), увеличившись на 3,2% по сравнению с 2019... ПРАЙМ, 31.03.2021
китай, отчетность, huawei, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83240/68/832406800.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/68/832406800.jpg
https://1prime.ru/images/83240/67/832406799.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/67/832406799.jpg
https://1prime.ru/images/83240/67/832406798.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/67/832406798.jpg
https://1prime.ru/development/20210331/833361423.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei за 2020 год составила 64,649 миллиарда юаней (9,9 миллиарда долларов), увеличившись на 3,2% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении компании.
Выручка за 2020 год выросла на 3,8%, до 891,368 миллиарда юаней (136,7 миллиарда долларов). Операционная прибыль снизилась на 6,8%, составив 72,501 миллиарда юаней (11,12 миллиарда долларов).
Huawei направила 15,9% от общей выручки в 2020 году — 141,893 миллиарда юаней (21,6 миллиарда долларов) — на исследования и разработки.
"В 2020 году мир столкнулся с огромными проблемами из-за пандемии COVID-19. Глобальная цепочка поставок Huawei также столкнулась с огромным внешним давлением", — пишет компания.
Huawei — один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, Huawei — один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.