МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о "гаражной амнистии". Юрист рассказал, на что нельзя соглашаться, продавая жилье

Закон вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие до 30 декабря 2004 года.

Предусматривается, что "гаражная амнистия" будет распространяться не только на капитальные строения, но и на некапитальные гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.

Закон закрепляет гарантии для инвалидов на внеочередное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей и на бесплатное использование таких участков для стоянки технических или других средств передвижения вблизи их места жительства.

Закон вводит механизм, который позволит гражданам с 1 сентября 2021 года зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними.

Как отмечал ранее первый зампред профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко, принятие закона позволит обеспечить права и интересы граждан и ввести в гражданский оборот значительное количество объектов.