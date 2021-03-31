МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Вопрос управления Башкирской содовой компанией решен — Башкирия получит в собственность 38,3% акций предприятия и еще 11,7% акций будет управлять через подведомственные правительству региона организации, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции. Это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня в особенности, имея в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей", — сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Один из ключевых вопросов здесь — это грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты. Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность республики Башкортостан, собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", — сообщил глава государства. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Это значит, что республика сможет полноценно управлять Башкирской содовой компании, пояснил он. "При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики вместе", — добавил президент РФ.

БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.

Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.

РЕАКЦИЯ ПУТИНА

Контрольный пакет "Башкирской содовой компании" (БСК) в свое время ушел от государства не по вине федеральных органов власти, а по решениям руководства региона, теперь республике нужно должным образом управлять возвращенным активом, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с кабмином в среду Путин поручил передать в собственность Башкирии 38,3% акций БСК, а еще 11,7% акций — в доверительное управление республики. Таким образом, Башкирия сможет полноценно управлять предприятием, но в то же время контрольный пакет в 57,7% акций останется в федеральной собственности, указал он. В России изменятся правила выплат максимальных пособий по безработице

"Смотрите — ведь контрольный пакет компании ушел не по вине федеральных органов власти, а в связи с соответствующими решениями руководства республики. Ничего здесь плохого нет, когда идет приватизация, но уж если она идет, она должна отвечать целям этой приватизации. Компания должна эффективно работать, соблюдать определенные правила поведения", — сказал Путин.

Он заявил, что рассчитывает на то, что в будущем БСК будет управляться "должным образом", а руководство Башкирии "соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед этой компанией".

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу государства за решения в отношении БСК. "Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для республики, поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Огромное спасибо за доверие еще раз", — сказал Хабиров.