МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Росреестр в январе-феврале 2021 года зарегистрировал 120 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) – на 29% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства. Эксперт рассказал, как сэкономить треть при оплате услуг ЖКХ

В том числе в феврале в стране было зарегистрировано 71 тысяча ДДУ, что почти на 42% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении.

Как указывается в нем, больше всего договоров долевого участия за два месяца зарегистрировано в Москве (11,3 тысячи), Московской области (10,5 тысячи), Санкт-Петербурге (5,9 тысячи), Краснодарском крае (4,6 тысячи) и Свердловской области (3,7 тысячи).

По данным Росреестра, объем сделок на вторичном рынке жилья в России за два месяца увеличился на 9% – до 471,6 тысячи. В феврале ведомство зарегистрировало 288,7 тысячи сделок с вторичным жильем (годовой рост на 15%). Сделки с "вторичкой" чаще всего заключали в Краснодарском крае (17,1 тысячи), Нижегородской области (12,9 тысячи), Москве (12,1 тысячи), Свердловской области (11,1 тысячи) и Петербурге (9,7 тысячи).

С начала года Росреестр зарегистрировал 529 тысяч ипотек, что на 22% выше показателя прошлого года. В феврале показатель вырос в годовом исчислении почти на 30% — до 325 тысяч ипотек. Лидерами по числу зарегистрированных ипотек в феврале стали Московская и Ростовская области (25 тысяч и 21,6 тысячи), Москва (19,4 тысячи), Краснодарский край (18,3 тысячи) и Санкт-Петербург (14,3 тысячи), добавляется в сообщении.