МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Снижение цен на новостройки в России можно ожидать во второй половине 2021 года, передает "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала "Мир квартир". Эксперты связывают падение цен с падением спроса из-за окончания или сокращения программы льготной ипотеки. Россия вошла в топ-5 стран с самым быстрым подорожанием жилья

Однако, по мнению аналитиков, до 1 июля (срок окончания программы льготной ипотеки) цены на строящееся жилье продолжат расти из-за спроса тех, кто захочет "вскочить в последний вагон" ипотеки с господдержкой. По данным портала, в целом за начало 2021 года квадратный метр подорожал почти на 5 процентов и стоит в среднем 74 тысячи рублей (учитываются ценники в 70 городах с населением от 300 тысяч человек). В Москве цена в новостройках достигла отметки 271,9 тысячи рублей за «квадрат» (плюс 4 процента за квартал), в Санкт-Петербурге — 160 тысяч рублей за квадратный метр (плюс 6 процентов).

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей. В связи с этим, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в феврале уже отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ключевой ставки. Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России.