МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Поставки сахара со стороны участников соглашений о стабилизации цен полностью обеспечивают потребности российского рынка, дефицита не ожидается, сообщает Минсельхоз РФ.

"Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", — говорится в сообщении министерства.

"При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки. Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции", — добавляет Минсельхоз. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года, однако были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.

Газета "Известия" в четверг сообщила, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговле сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделить с 1 апреля субсидии производителям, которые продают сахар сетям по фиксированной цене.