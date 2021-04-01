МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Бензин Аи-92 в России мог бы стоить для розничных потребителей на 5,2 рубля дороже — чуть более 50 рублей за литр, если бы в стране не действовал демпфирующий механизм, который сглаживает цены на топливо. Такие подсчеты приводит Минэнерго РФ на своей странице в Instagram.

"По состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 рубля за литр. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже", — сообщило министерство. Уточняется, что из цены в 50,08 рубля покупатели фактически платят 44,89 рубля, а 5,19 рубля доплачивает государство через демпфер. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Также в Минэнерго РФ подчеркнули, что в России стоимость бензина одна из самых низких в мире. Например, в США он стоит в пересчете на рубли 63,61 рубля за литр. А самые высокие цены, по данным министерства, в Германии — 126,76 рубля за литр, Франции — 135,53 рубля и Норвегии — 150,49 рубля.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.