МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, рисков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Газета "Известия" в четверг написала, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговле сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене в сети. В России вступает в силу запрет на продажу смартфонов без российского ПО

"Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара", — сообщили в пресс-службе регулятора.

"Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", — заключили в ведомстве.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако затем были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.