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Минпромторг прокомментировал ситуацию с поставками сахара и масла
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Минпромторг РФ рассчитывает, что российские производители будут соблюдать условия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар и обеспечат своевременные поставки,... ПРАЙМ, 01.04.2021
масло, сахар, минпромторг, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает, что российские производители будут соблюдать условия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар и обеспечат своевременные поставки, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции. Отмечаем, что с 1 апреля "декабрьские" соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них", — говорится в сообщении.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.