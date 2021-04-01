МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает, что российские производители будут соблюдать условия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар и обеспечат своевременные поставки, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции. Отмечаем, что с 1 апреля "декабрьские" соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них", — говорится в сообщении. Стало известно о приостановке продаж сахара с заводов

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.