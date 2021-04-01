МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сообщения о перебоях с отгрузками сахара в торговые сети со стороны производителей не соответствуют действительности, однако сахарные компании отмечают повысившийся спрос на продукцию со стороны ритейлеров, что может говорить о желании сетей закупиться впрок, сообщил журналистам председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин.

"Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения. Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников", — сказал Бодин.

При этом он отметил, что у предприятий, занимающихся фасовкой, и у торговых сетей уже сформированы значительные запасы сахара. Глава союза также рассказал, что на прошлой неделе ритейлеры представили необходимые им объемы продукции на ближайшие месяцы. Минпромторг прокомментировал ситуацию с поставками сахара и масла

"Мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", — добавил Бодин.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Газета "Известия" в четверг сообщила, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговые сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене в сети.