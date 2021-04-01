МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала снижение более чем вдвое предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" — до 4210,10 рубля с 9541,05 рубля за пачку, следует из материалов ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России… и приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора (Россия), на следующий лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "ЭпиВакКорона Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19"… в размере 4 210,10 рублей", — говорится в сообщении.

Предполагается, что вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза (0,5 мл). "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

В январе текущего года ФАС согласовала предельную цену на эту вакцину в размере 9 541,05 рубля, но до конца марта. Служба объяснила такой срок в том числе высокой социальной значимостью лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса.

В конце марта ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4330 рублей за упаковку.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.