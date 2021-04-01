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2021
https://1prime.ru/business/20210401/833368054.html
Пассажиропоток аэропортов России снизился в феврале
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. Пассажиропоток российских аэропортов в феврале снизился к январю на 9,4%, к февралю прошлого года — на 30,9%, следует из данных Росавиации. Так, в феврале текущего года... ПРАЙМ, 01.04.2021
самолет, россия, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в феврале снизился к январю на 9,4%, к февралю прошлого года — на 30,9%, следует из данных Росавиации.
Так, в феврале текущего года аэропорты обслужили 9,65 миллиона человек, в январе — 10,65 миллиона, а в феврале прошлого года — 13,97 миллиона. Следовательно, падение составило 9,4% к январю текущего года и 30,9% — к февралю прошлого.
Пассажиропоток на международных линиях в феврале вырос по сравнению с январем на 3,9%, до 756 тысяч человек, на внутренних — снизился на 10,4%, до 8,9 миллиона.