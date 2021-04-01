МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в феврале снизился к январю на 9,4%, к февралю прошлого года — на 30,9%, следует из данных Росавиации.

Так, в феврале текущего года аэропорты обслужили 9,65 миллиона человек, в январе — 10,65 миллиона, а в феврале прошлого года — 13,97 миллиона. Следовательно, падение составило 9,4% к январю текущего года и 30,9% — к февралю прошлого. Немецкий трубопровод Eugal вышел на полную мощность

Пассажиропоток на международных линиях в феврале вырос по сравнению с январем на 3,9%, до 756 тысяч человек, на внутренних — снизился на 10,4%, до 8,9 миллиона.