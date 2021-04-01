МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего Владимира Познера. Власти проинформируют о контактах Путина с лидерами стран по ОПЕК+

В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.

"В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать", — сказал Песков, комментируя эту ситуацию.