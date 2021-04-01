МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Акцент в развитии Северного морского пути (СМП) необходимо сделать не на транзите, а на реализации новых сырьевых проектов, прокомментировал РИА Новости директор дирекции морских перевозок "Совфрахта" Иван Окороков. Власти отложили строительство первой железной дороги в Туве на пять лет

"С точки зрения бизнеса акцент необходимо в первую очередь не на развитие транзитного потенциала (СМП — ред.), доходы от которого призрачны и в очень далекой перспективе, а на развитие коридора для вывоза углеводородов, развития новых сырьевых проектов и улучшение условий работы и жизни людей", — считает Окороков.

В среду вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал несколько поручений отраслевым ведомствам и госкорпорации "Росатом", а также выдвинул ряд предложений по развитию СМП. Так, вице-премьер поручил "Росатому" представить в правительство предложения по установлению ответственности для грузоотправителей за отказ от отправки по СМП, а также Минвостокразвития, Минтрансу и госкорпорации проанализировать стоимость доставки грузов по Северному морскому пути. Трутнев заявил, что ее необходимо сделать дешевле, чем через Суэцкий канал.

Помимо этого, вице-премьер предложил госкорпорации составить расписание для ледоколов по СМП, чтобы грузоперевозчики могли планировать свои отправки и собираться в караваны.

По словам Окорокова из "Совфрахта", вице-премьером "в целом покрыты все вопросы", но с оговорками. "В портах не хватает не только инфраструктуры для грузовых работ, но и возможностей пополнения запасов флота, снабжения бункером, продуктами. На текущий момент не хватает специализированного флота для перевозок в каботаже на акватории СМП (с хорошим ледовым классом) под флагом РФ. Не развита инфраструктура спасения при аварийных ситуациях", — резюмировал собеседник агентства.