МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Больше всего квартир на продажу в России за последний месяц выставлено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Сбербанка. Аналитики рассказали, когда в России упадут цены на жилье

По данным принадлежащего банку сервиса "ДомКлик", регион лидирует по общему количеству лотов – почти 79,9 тысячи квартир на вторичном и первичном рынках. При этом по количеству продаваемого вторичного жилья (более 64,2 тысячи квартир) Краснодарский край – абсолютный лидер страны.

На втором месте среди российских регионов по количеству продаваемых квартир – Санкт-Петербург. Здесь за последние 30 дней появилось почти 44 тысячи объявлений о продаже "вторички" и 33,8 тысячи объявлений по новостройкам, указывается в сообщении.

Третье место, по данным сервиса, у Москвы, где в на продажу выставлено 70,3 тысячи лотов: 46,8 тысячи на вторичном и 23,5 тысячи на первичном рынках.

Также в лидерах – Тюменская, Ростовская, Свердловская, Новосибирская области и Башкортостан, добавляется в сообщении.