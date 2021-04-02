МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Внедрение единого налогового платежа окажет позитивный эффект на бизнес в России, бизнесмены ждут его реализации, заявила РИА Новости предприниматель, омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Власти одобрили распространение единого налогового платежа на бизнес

"Новость для бизнеса позитивная, хорошо, что правительство видит необходимость налаживать клиентский сервис для предпринимателей. ЕПД (единый платежный документ — ред.) — идея, которая верифицировалась ФНС и Корпорацией МСП с бизнесом в ряду других инициатив, которые могут быть внедрены достаточно оперативно. И это отлично, что так быстро уже принято решение. Будем ждать внедрения", – прокомментировала она.

Возможность уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов единым платежом действует для граждан с 1 января 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года. Накануне правительство РФ одобрило распространение механизма единого налогового платежа и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ.

В случае принятия соответствующего закона поправки начнут действовать с 1 января. Но у бизнеса сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.