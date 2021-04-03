МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Россия в последнее время успешно развивает направление биофармацевтики и показывает серьезные успехи, однако в целом в биотехнологиях страна пока зависима от импорта ряда компонентов, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Глава ВОЗ высоко оценил вложения России в науку

Биотехнология в классическом понимании — наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.

"На данный момент в сфере биотехнологий Россия существенно зависима от импорта как химикатов, полученных биотехнологическим путем, так и биополимеров, ферментов; научно-производственная база для производства ряда веществ в России слабо представлена или отсутствует", — отметил Зюзин.

"В то же время, в биофармацевтике в России видны успехи в области разработки вакцин против коронавируса, в запуске в производство биотехнологических аналогов препаратов", — подчеркнул собеседник агентства. Он также обратил внимание на интенсивное развитие рынка кормовых добавок в сельском хозяйстве, запуск производства ферментных препаратов. Большие объемы доступного сахаросодержащего сырья и древесины характеризуют большой потенциал для развития биотехнологии в стране, полагает Зюзин.

Он привел данные компании BusinesStat, согласно которым, на 2019 год рынок биотехнологий в России достигал 254 миллиарда рублей, увеличившись на 30% за пять лет. Ключевыми секторами в нем являются биофармацевтика (42,5%), биотехнологии в сельском хозяйстве (15%) и биомедицина (14%). Наименьшую долю занимают промышленные биотехнологии (3,8%).

Зюзин также выразил мнение, что сектору необходима государственная поддержка через продолжение формирования кластеров, инновационных центров, инфраструктуры для коллективного пользования, институтов финансирования. Кроме того, введение льгот, по его мнению, поможет проведению исследований в различных сферах биотехнологий. Особенно это важно для молодых инновационных компаний. Например, механизмы государственно-частного партнерства смогут поддержать инновации в сфере биотехнологий и создать необходимую инфраструктуру.