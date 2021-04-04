МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. 40 тысяч рублей — именно такой штраф придется заплатить за выброс мусора в неположенном месте в Ставропольском крае, пишет "Российская газета".

"Новая редакция регионального закона об административных правонарушениях даст возможность местным властям штрафовать тех, кто плохо следит за содержанием своих территорий в границах населенных пунктов", — отмечает издание.

В частности, если мусор и другие отходы хозяйственной деятельности будут брошены вне специально отведенных для этого мест, то штраф для юридических лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до 10 тысяч рублей, для граждан — от пятисот до двух тысяч рублей.

Штрафы вводятся за сброс или складирование мусора, остатков срубленных деревьев или листвы на территориях общего пользования.

Помимо этого, в законе речь идет о несвоевременной расчистке снега, наледи и уборке сосулек с крыш нежилых зданий.

Штрафы также достаточно весомые:

для юрлиц от 60 до 100 тысяч рублей,



для должностных лиц от 10 до 30 тысяч,



для граждан от двух до трех тысяч рублей.

На введение такого пункта в местный закон депутаты пошли после чрезвычайно снежной зимы в регионе.