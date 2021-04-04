МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Структура "Согаза" приобрела 6,25% акций "Сибур Холдинга", косвенно принадлежавших председателю совета директоров "Сибур Холдинга" Леониду Михельсону, таким образом доля группы "Согаз" в "Сибуре" доведена до 12,5%, следует из материалов единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Согаз" приобрел акции "Сибур Холдинга"

"Согаз Тауэр" приобрела 100% "Траста 2", принадлежавшего Михельсону, "Траст 2" в свою очередь владеет 6,248% "Сибур Холдинга".

В марте "Согаз" уже приобрел 6,25% акций холдинга, в результате Михельсон снизил свою долю косвенного распоряжения в уставном капитале "Сибур Холдинга" до 27,8%, а эффективную долю владения — до 42,23% (14,4% акций Михельсон в июле 2020 года внес в закрытый паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк – Среднесрочный" под управлением Газпромбанка).

В результате доля группы "Согаз" в "Сибур Холдинге" доведена до 12,5%, доля Михельсона снижена до 35,98%.

При этом 17% акций "Сибур Холдинга" владеет Геннадий Тимченко, действующий и бывший менеджмент "Сибур Холдинга" владеет 14,5% акций, китайская Sinopec — 10%, Фонд Шелкового пути — 10%.