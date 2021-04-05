МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Южнокорейской LG Electronics стало невыгодно развивать продажи смартфонов, в том числе в России, из-за проигрыша конкурентам, таким как Samsung и Apple, поскольку компания никогда не воспринимала для себя этот рынок как важный, прокомментировал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Назван самый популярный смартфон в России

Ранее в понедельник LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT), и на решениях для бизнеса. Направление мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля, а текущий ассортимент телефонов LG будет по-прежнему доступен для продажи до этого времени, а для некоторых моделей даже дольше.

Как пояснил Кувиков, LG никогда всерьез не рассматривала рынок смартфонов, а основной акцент на общемировом и российском рынках делала на технике для дома, бытовых товарах. LG уже много лет не была участником топ-5 по объему продаж телефонов. В 2020 году, по данным аналитической компании IDC, которые приводит эксперт, в лидерах были компании Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO и Huawei.

"В России LG несколько лет назад владела примерно половиной всего рынка электроники и бытовой техники, однако, на мой взгляд, компании было невыгодно развивать этот сегмент (смартфонов — ред.) в РФ, учитывая крупную конкуренцию с южнокорейской Samsung, с китайскими брендами Huawei и Xiaomi, а также американской Apple", — добавил Кувиков.

Он также уверен, что на "бодание" на массовом рынке у LG не было и ресурсов: китайские компании, к примеру, представляли устройства со схожими характеристиками намного дешевле. И в итоге ей не помогло даже технологическое первенство. "Как в свое время Ericsson или Nokia, LG обладает огромным количеством патентов на действительно очень важные и нужные вещи, однако не считает правильным тратиться на рекламирование своих мобильных технологий и сосредотачивает большую часть своей работы на рекламе бытовой техники", — отмечает эксперт.

С 2005 года компания целенаправленно развивала технологическое направление — первая разработка беспроводной зарядки для смартфонов принадлежит именно ей, набирающие популярность широкоугольные камеры тоже были изобретены LG, компании принадлежат и патенты на LED-матрицу. Но Samsung или Apple громко заявляют о каждой новой технологической характеристике своих устройств, чем привлекают внимание клиентов. LG не смогли выделить достаточно средств для маркетинга своих новинок, и результат такого подхода не заставил себя ждать, резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, что LG прекращает производство смартфонов