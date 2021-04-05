МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Южнокорейской LG Electronics стало невыгодно развивать продажи смартфонов, в том числе в России, из-за проигрыша конкурентам, таким как Samsung и Apple, поскольку компания никогда не воспринимала для себя этот рынок как важный, прокомментировал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года

Назван самый популярный смартфон в России

Ранее в понедельник LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT), и на решениях для бизнеса. Направление мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля, а текущий ассортимент телефонов LG будет по-прежнему доступен для продажи до этого времени, а для некоторых моделей даже дольше.

Как пояснил Кувиков, LG никогда всерьез не рассматривала рынок смартфонов, а основной акцент на общемировом и российском рынках делала на технике для дома, бытовых товарах. LG уже много лет не была участником топ-5 по объему продаж телефонов. В 2020 году, по данным аналитической компании IDC, которые приводит эксперт, в лидерах были компании Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO и Huawei.

"В России LG несколько лет назад владела примерно половиной всего рынка электроники и бытовой техники, однако, на мой взгляд, компании было невыгодно развивать этот сегмент (смартфонов — ред.) в РФ, учитывая крупную конкуренцию с южнокорейской Samsung, с китайскими брендами Huawei и Xiaomi, а также американской Apple", — добавил Кувиков.

Он также уверен, что на "бодание" на массовом рынке у LG не было и ресурсов: китайские компании, к примеру, представляли устройства со схожими характеристиками намного дешевле. И в итоге ей не помогло даже технологическое первенство. "Как в свое время Ericsson или Nokia, LG обладает огромным количеством патентов на действительно очень важные и нужные вещи, однако не считает правильным тратиться на рекламирование своих мобильных технологий и сосредотачивает большую часть своей работы на рекламе бытовой техники", — отмечает эксперт.

С 2005 года компания целенаправленно развивала технологическое направление — первая разработка беспроводной зарядки для смартфонов принадлежит именно ей, набирающие популярность широкоугольные камеры тоже были изобретены LG, компании принадлежат и патенты на LED-матрицу. Но Samsung или Apple громко заявляют о каждой новой технологической характеристике своих устройств, чем привлекают внимание клиентов. LG не смогли выделить достаточно средств для маркетинга своих новинок, и результат такого подхода не заставил себя ждать, резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, что LG прекращает производство смартфонов