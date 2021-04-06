МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания "Русская аквакультура", один из крупнейших производителей рыбы в России, снизила чистую прибыль по МСФО в 2020 году на 4,45% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 3,113 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка уменьшилась на 4,7%, до 8,336 миллиарда рублей, операционная прибыль — на 13,5%, до 3,302 миллиарда, валовая прибыль — на 17,9%, до 3,795 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA (учитывает прибыль или убыток от курсовых разниц и от переоценки биологических активов) сократился на 1,7% и составил 3,375 миллиарда рублей.

Объем реализации "Русской аквакультуры" в 2020 году составил 15,51 тысячи тонн, что на 8,6% ниже показателя за предыдущий год. Объем биомассы в воде на конец отчетного периода составлял 28,199 тысячи тонн против 16,205 тысячи тонн годом ранее. Эксперт объяснил снижение задолженности по кредитам компаний

"Небольшое снижение объема реализации за счет более позднего старта забоя в 2020 году из-за более холодных весны и лета. Забой был частично сдвинут на 2021 год, что отражено в росте стоимости биологических активов до рекордных значений", — отмечается в сообщении.

Чистый долг компании на конец года составил 6,094 миллиарда рублей, увеличившись за год на 50,9%. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,81x против 1,18x годом ранее. В течение прошлого года компания инвестировала 1,8 миллиарда рублей в развитие бизнеса, в том числе были приобретены баржа, живорыбное судно, садки и дели, катамаран и другое необходимое в производстве оборудование.

"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основным акционером "Русской аквакультуры" является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций).