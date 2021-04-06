МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания "Русская аквакультура", один из крупнейших производителей рыбы в России, снизила чистую прибыль по МСФО в 2020 году на 4,45% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 3,113 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка уменьшилась на 4,7%, до 8,336 миллиарда рублей, операционная прибыль — на 13,5%, до 3,302 миллиарда, валовая прибыль — на 17,9%, до 3,795 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA (учитывает прибыль или убыток от курсовых разниц и от переоценки биологических активов) сократился на 1,7% и составил 3,375 миллиарда рублей.
Объем реализации "Русской аквакультуры" в 2020 году составил 15,51 тысячи тонн, что на 8,6% ниже показателя за предыдущий год. Объем биомассы в воде на конец отчетного периода составлял 28,199 тысячи тонн против 16,205 тысячи тонн годом ранее.
"Небольшое снижение объема реализации за счет более позднего старта забоя в 2020 году из-за более холодных весны и лета. Забой был частично сдвинут на 2021 год, что отражено в росте стоимости биологических активов до рекордных значений", — отмечается в сообщении.
Чистый долг компании на конец года составил 6,094 миллиарда рублей, увеличившись за год на 50,9%. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,81x против 1,18x годом ранее. В течение прошлого года компания инвестировала 1,8 миллиарда рублей в развитие бизнеса, в том числе были приобретены баржа, живорыбное судно, садки и дели, катамаран и другое необходимое в производстве оборудование.
"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основным акционером "Русской аквакультуры" является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций).
https://1prime.ru/business/20210406/833399013.html