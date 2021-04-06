МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 в мае запустит чартерные рейсы в Болонью, Ираклион, Ганновер, Кельн, Варну, в июне — в Дублин, сообщает компания.

"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Италии (Болонья), Греции (Ираклион), Германии (Ганновер, Кельн), Ирландии (Дублин) и Болгарии (Варна). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — говорится в сообщении.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 3 мая — Москва — Ганновер — Москва; по понедельникам с 3 мая — Москва — Болонья — Москва; по вторникам с 4 мая — Москва — Ираклион — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Кельн — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Варна — Москва; по вторникам с 8 июня — Москва — Дублин — Москва. Почти все население Сахалина осталось без света

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.