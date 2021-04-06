МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price запустила быструю доставку товаров на дом в Москве, заключив партнерство с федеральным сервисом доставки продуктов и товаров "СберМаркет", говорится в пресс-релизе сервиса.

"Продукты и товары из Fix Price доставляют по городу от 20 до 60 минут…. Клиентам "СберМаркета" доступен полный ассортимент магазинов Fix Price — порядка 1,8 тысячи наименований из разных товарных категорий", — сообщает компания.

В марте компании успешно провели тестовый запуск проекта на одном из магазинов ритейлера. В ближайших планах Fix Price — подключение еще свыше 50 магазинов в Москве и расширение зон доставки с охватом более 90% территории столицы в пределах МКАД. В отдаленной перспективе Fix Price и "СберМаркет" рассматривают развитие сервиса доставки заказов и в других регионах России.

"Мы видим, что мир меняется: клиенты хотят не только заранее планировать закупку нужных товаров и встречать курьера в определенный временной интервал, но и получать нужное быстро, здесь и сейчас", — сказала, в свою очередь, руководитель направления "быстрая доставка" в "СберМаркете" Оксана Маурина, слова которой приводятся в сообщении.

"СберМаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 66 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городах по всей стране.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На конец 2020 года сеть компании насчитывала 4 167 магазинов (включая 425 по франшизе). Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33% — до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 33,4%, до 17,575 миллиарда, EBITDA — на 36,4%, до 36,924 миллиарда рублей.