МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. В России предложили обязать производителей фастфуда указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать ее надписями и картинками о вреде для здоровья, передает RT. Россиянам объяснили, как выбрать качественный полуфабрикат

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Письмо с предложением ввести соответствующий регламент она направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению Волынец, в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления есть трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны в такой высокой концентрации для здоровья детей.

"В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации в целом прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья", — говорится в письме.

Также она заявила, что в соответствии с регламентом производители фастфуда и содержащих вредные компоненты полуфабрикатов должны наносить эту информацию цветом, контрастирующим с самой упаковкой.

Волынец считает, что надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, в то время как картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых ее употреблением, — не менее 50% площади упаковки.

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