МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. РЖД возвращают в график более 80 сезонных поездов на курорты Северного Кавказа и Черного моря в связи с растущим спросом на летние поездки, сообщатся на сайте компании.

"Холдинг "РЖД" отмечает растущий спрос на поездки в поездах дальнего следования во втором квартале 2021 года. Так, за последнюю неделю на всю глубину продажи ежедневно реализуется в среднем свыше 220 тысяч проездных документов, это примерно на 29% превышает показатели февраля и примерно в 4 раза больше, чем в марте прошлого года. Такая динамика связана со стабилизацией эпидемиологической обстановки в стране и с постепенным снятием санитарных ограничений," — говорится в сообщении. Платить до самой смерти. Как можно "попасть" с покупкой вторичного жилья

Для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные билеты РЖД ведут работу по возвращению в график движения сезонных поездов, курсирующих, в том числе, в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья из различных регионов России. Так, к 1 мая по сети железных дорог будут курсировать 318 пар поездов, а к 1 августа их количество планируется увеличить до 380 пар.

Отмечается, что в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам самих пассажиров.

Также продолжается работа по расширению географии экскурсионных поездок и ретротуров на поездах и созданию круизных железнодорожных туров в формате "поезд-отель". Данные продукты становятся все более популярными и отвечают высоким требованиям туристов, предъявляемым к транспортной логистике и туристическим программам. Они прорабатываются и назначаются по самым востребованным у туристов направлениям, подчеркивается в сообщении.