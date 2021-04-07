МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Холдинговая компания "Новотранс" в 2020 году снизила чистую прибыль по МСФО по сравнению с 2019 годом на 82,4% — до 1,946 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за год снизилась на 23,8% — до 30,721 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 63,6%, составив 5,991 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — на 79%, до 2,713 миллиарда рублей. Платить до самой смерти. Как можно "попасть" с покупкой вторичного жилья

Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 10,2%, составив на 31 декабря 2020 года 20,16 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 15%, до 11,859 миллиарда рублей на конец года.

Группа компаний "Новотранс" — один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который предоставляет услуги перевозки собственным подвижным составом, ремонта вагонов, логистические решения для предприятий, услуги диспетчеризации, стивидорные услуги. Парк грузовых вагонов составляет более 25 тысяч единиц.