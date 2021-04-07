МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Уровень просроченной задолженности по ипотеке в Калининградской области, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Чечне и на Алтае в прошлом году в несколько раз превысил среднероссийские показатели, говорится в аналитической записке ЦБ.

"По итогам 2020 года в 63 из 85 регионов уровень просроченной задолженности по ипотеке был не больше среднероссийского, а значительное превышение среднего уровня (в два-четыре раза) наблюдалось только в пяти регионах (Калининградская область, Республика Алтай, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика)", — сказано в документе. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

Однако в этих регионах было выдано всего около 1% от общего объема ипотечных кредитов. При этом региональная структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам почти не изменилась. В трех из восьми федеральных округов (Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе и Приволжском федеральном округе) сконцентрировано 63% от общего объема ипотечной задолженности.

В половине федеральных округов (Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Южном и Дальневосточном федеральных округах) увеличилась их доля в общей задолженности по ипотеке за счет более быстрого прироста задолженности, чем в среднем по России. По данным регулятора, в начале 2021 года существенных изменений в структуре и динамике ипотечного рынка в разрезе федеральных округов не наблюдалось.