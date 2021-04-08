МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" подходит для ревакцинации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. Эксперт предсказал рост биотехнологий в мире после пандемии COVID-19

"Вакцина "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации", — сказал он.

"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".

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