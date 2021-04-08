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"Вектор" заверил, что "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации
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Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" подходит для ревакцинации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии... ПРАЙМ, 08.04.2021
коронавирус, вакцина, центр "вектор", эпиваккорона, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" подходит для ревакцинации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Вакцина "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации", — сказал он.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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