МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки, поставляются во все регионы, где прививаются данной вакциной, сообщил Роспотребнадзор.

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По данным на сайте федеральной службы, большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, которые образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной".

"Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной"… Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"… Эти… тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона", — сообщается на сайте федеральной службы.

Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела к функционально значимыми в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S. При этом иммунная система никак не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом.