МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки, поставляются во все регионы, где прививаются данной вакциной, сообщил Роспотребнадзор. Минздрав одобрил препарат против коронавируса на основе плазмы крови

По данным на сайте федеральной службы, большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, которые образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной".

"Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной"… Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"… Эти… тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона", — сообщается на сайте федеральной службы.

Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела к функционально значимыми в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S. При этом иммунная система никак не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом.