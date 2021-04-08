Нотариус предупредил законных наследников о риске лишиться квартиры
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Наследники первой очереди могут лишиться квартиры, на которую имели право по закону, если не предпримут необходимых действий по принятию наследства, рассказала РИА Недвижимость нотариус города Омутнинска Анна Корчемкина.
"По незнанию люди часто не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права, полагая, что их право возникнет автоматически, и поэтому пропускают срок и лишаются права на имущество, иногда очень ценное", — пояснила она.
По общему правилу, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, напомнила нотариус.
Согласно статье 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника вступившим в права. Но необходимо будет доказывать уважительность причин пропуска срока, соблюсти все сроки обращения в суд, уточнила Корчемкина.
"На практике были случаи, когда суды отказывали наследникам, пропустившим срок для принятия наследства, в его восстановлении. И по истечении сроков для принятия наследства наследниками первой очереди при определенных обстоятельствах свое право на наследство могут реализовать наследники последующих очередей", — подчеркнула она.
Поэтому к нотариусу необходимо обращаться вовремя, заключила собеседница агентства.
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