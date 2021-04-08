МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Наследники первой очереди могут лишиться квартиры, на которую имели право по закону, если не предпримут необходимых действий по принятию наследства, рассказала РИА Недвижимость нотариус города Омутнинска Анна Корчемкина. Риелтор объяснил, у каких хозяев нельзя покупать квартиру

"По незнанию люди часто не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права, полагая, что их право возникнет автоматически, и поэтому пропускают срок и лишаются права на имущество, иногда очень ценное", — пояснила она.

По общему правилу, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, напомнила нотариус.

Согласно статье 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника вступившим в права. Но необходимо будет доказывать уважительность причин пропуска срока, соблюсти все сроки обращения в суд, уточнила Корчемкина.

"На практике были случаи, когда суды отказывали наследникам, пропустившим срок для принятия наследства, в его восстановлении. И по истечении сроков для принятия наследства наследниками первой очереди при определенных обстоятельствах свое право на наследство могут реализовать наследники последующих очередей", — подчеркнула она.

Поэтому к нотариусу необходимо обращаться вовремя, заключила собеседница агентства.

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