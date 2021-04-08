МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление под единым брендом Qiwi Business, сообщила пресс-служба компании.

"Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление — Qiwi Business. Под новым брендом будут развиваться все B2B-решения группы компаний, включая кастомизированные сервисы для нишевых рынков, а также малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении. Названы регионы России с максимальным уровнем безработицы в 2020 году

Как отмечает компания, обновленная структура поможет оперативно реагировать на перемены на рынке. Добавляется, что направление Qiwi Business будет включать в себя решения для приема платежей и переводов между физическими лицами, массовых выплат работникам и клиентам, выпуска банковских карт и "white label" решений.

"Работа с B2B-клиентами — одно из ключевых направлений для группы компаний… Наша инфраструктура и экспертиза позволяют выводить на рынок нишевые финансовые инструменты для любых сегментов — и мы продолжим двигаться в этом направлении в рамках развития Qiwi Business", — сказал исполнительный директор платежного сегмента Qiwi Андрей Протопопов, чьи слова приводятся в сообщении.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.