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Qiwi объединила свои продукты для бизнеса под единым брендом
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Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление под единым брендом Qiwi Business, сообщила пресс-служба компании. "Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в... ПРАЙМ, 08.04.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление под единым брендом Qiwi Business, сообщила пресс-служба компании.
"Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление — Qiwi Business. Под новым брендом будут развиваться все B2B-решения группы компаний, включая кастомизированные сервисы для нишевых рынков, а также малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, обновленная структура поможет оперативно реагировать на перемены на рынке. Добавляется, что направление Qiwi Business будет включать в себя решения для приема платежей и переводов между физическими лицами, массовых выплат работникам и клиентам, выпуска банковских карт и "white label" решений.
"Работа с B2B-клиентами — одно из ключевых направлений для группы компаний… Наша инфраструктура и экспертиза позволяют выводить на рынок нишевые финансовые инструменты для любых сегментов — и мы продолжим двигаться в этом направлении в рамках развития Qiwi Business", — сказал исполнительный директор платежного сегмента Qiwi Андрей Протопопов, чьи слова приводятся в сообщении.
Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.