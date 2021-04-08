МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Туроператор по въездному туризму Cosmos Travel (дочерняя структура Cosmos Hotel Group, которая входит в АФК "Система") запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнёрами и разработали пакетные предложения", — сказал гендиректор туроператора Андрей Сивицкий, слова которого привели в Cosmos Travel. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

При этом он отметил, что большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", — добавил топ-менеджер.

Cosmos Travel предлагает несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в России в течение 21 дня либо две поездки, каждая — сроком на 3 дня. Стоимость второго варианта — от 700 евро без учета перелета, стоимость тура сроком на 21 день — от 1,5 тысячи евро.