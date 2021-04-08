2021-04-08T11:37:03+03:00
2021-04-08T11:37:03+03:00
2021-04-08T11:37:03+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210408/833416698.html
Первые антиковидные туры для россиян-экспатов стартуют в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Туроператор по въездному туризму Cosmos Travel (дочерняя структура Cosmos Hotel Group, которая входит в АФК "Система") запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса... ПРАЙМ, 08.04.2021
коронавирус, россия, пандемия, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83337/55/833375562.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83337/55/833375562.jpg
https://1prime.ru/images/83337/55/833375561.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83337/55/833375561.jpg
https://1prime.ru/images/83337/55/833375549.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83337/55/833375549.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833411103.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Туроператор по въездному туризму Cosmos Travel (дочерняя структура Cosmos Hotel Group, которая входит в АФК "Система") запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнёрами и разработали пакетные предложения", — сказал гендиректор туроператора Андрей Сивицкий, слова которого привели в Cosmos Travel.
При этом он отметил, что большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", — добавил топ-менеджер.
Cosmos Travel предлагает несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в России в течение 21 дня либо две поездки, каждая — сроком на 3 дня. Стоимость второго варианта — от 700 евро без учета перелета, стоимость тура сроком на 21 день — от 1,5 тысячи евро.