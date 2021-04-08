МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ совместно с "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" создадут всесезонный горный курорт "Долина Васта" в Сочи, общий объем инвестиций в проект оценивается в размере порядка 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации. На южнокурильском Итурупе планируют построить всесезонный горный курорт

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 миллиардов рублей", — отметили в ВЭБе.

По данным госкорпорации, данное соглашение направлено на развитие олимпийского наследия Сочи, туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. В конечном итоге эта работа будет способствовать социально-экономическому развитию Краснодарского края и Сочи как горноклиматического курорта.

"ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об организации синдицированного финансирования проекта", — добавили в институте развития.