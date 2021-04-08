МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ростуризм планирует разработать более привлекательные условия программы поддержки туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки для участников студенческого конкурса "Твой ход", сообщила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на презентации конкурса в четверг.

С 2020 года в России работает специальная программа — туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Мы сейчас прорабатываем возможность, чтобы самые активные участники конкурса смогли с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей прекрасной стране. Мы постараемся, чтобы кешбэк составил не меньше половины от стоимости тура. Условия будут особыми и еще более привлекательными, чем они сейчас есть в текущей программе", — сказала Догузова.

По ее словам, для активной молодежи будут сформированы интересные туристические продукты и направления. "Это будут туры, которые связаны с открытием своей страны через познание культуры. Это будут и этнографические путешествия, когда туристы смогут погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец", — отметила глава Ростуризма.

Она сообщила, что для талантливых студентов продумают возможность безопасных, но экстремальных путешествий. "Мы постараемся, чтобы все это было интересно, и вы получили путешествия и эмоции, которые останутся в ваших сердцах на всю жизнь", — заключила она.