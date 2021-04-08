МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Роснефтегаз" согласно директиве правительства РФ вложит в судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" еще 143 миллиарда рублей, приобретя дополнительную эмиссию акций его владельца, говорится в отчетности компании.

"К событиям после отчетной даты, способным изменить финансовое состояние общества в период с 1 января 2021 года на дату подписания отчетности следует отнести директиву правительства РФ от 15 февраля 2021 года №1315п-П13 по вопросу участия АО "Роснефтегаз" в акционерном обществе "Современные технологии судостроения" путем приобретения акций дополнительной эмиссии по закрытой подписке на сумму 143,152 миллиарда рублей", — говорится в отчетности "Роснефтегаза".

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При этом согласно ЕГРЮЛ компания "Современные технологии судостроения" полностью владеет ССК "Звезда", запись об этом внесена 24 марта 2021 года.