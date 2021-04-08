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https://1prime.ru/business/20210408/833418260.html
Чистая прибыль "Роснефтегаза" в 2020 году сократилась на 40%
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Чистая прибыль "Роснефтегаза" в 2020 году сократилась на 39,7%, до 93,5 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 34% и составила 127,1 миллиарда... ПРАЙМ, 08.04.2021
россия, отчетность, роснефтегаз, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефтегаза" в 2020 году сократилась на 39,7%, до 93,5 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка снизилась на 34% и составила 127,1 миллиарда рублей, валовая прибыль также снизилась на 34%, до 127,1 миллиарда рублей.
"Роснефтегаз" — российская компания, управляющая активами в области нефтяной и газовой промышленности, владеет крупными пакетами акций "Роснефти" и "Газпрома". РФ принадлежит 100% акций компании.