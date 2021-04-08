МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефтегаза" в 2020 году сократилась на 39,7%, до 93,5 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка снизилась на 34% и составила 127,1 миллиарда рублей, валовая прибыль также снизилась на 34%, до 127,1 миллиарда рублей. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

"Роснефтегаз" — российская компания, управляющая активами в области нефтяной и газовой промышленности, владеет крупными пакетами акций "Роснефти" и "Газпрома". РФ принадлежит 100% акций компании.