МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, в среднем на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии — 30%, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость ФАС обратить внимание на этот вопрос.

"Теперь по такой чувствительной теме, как жилищная политика. Да, действительно, снижение ипотеки сыграло свою роль заметную, 6 там с небольшим процентов, конечно, Марат Шахизянович (вице-премьер РФ Хуснуллин — ред.) сказал по поводу того триллиона с лишним, который был сразу выдан в качестве ипотечных кредитов, и это сработало. Но вы сами указали, мы с вами это обсуждаем постоянно, и мы говорили и на совещаниях об этом, указали и на проблемы роста цены. Но это не просто рост цены, а такой существенный рост", — сказал Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии, например, 30%. В Орловской области на 19,7%, в Адыгее на 19,3%, в Амурской — 18,6%, в Рязанской области на 17,6%", — добавил президент РФ.

Понятно, еще когда на Дальнем Востоке "подскочило", отметил он, "но в европейской-то части — 30-20".

"Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит", — подчеркнул Путин