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https://1prime.ru/business/20210408/833420369.html
РФПИ попросил правительство Словакии вернуть партию "Спутник V"
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РФПИ из-за нарушения контракта попросил правительство Словакии вернуть партию "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах — Twitter вакцины. ПРАЙМ, 08.04.2021
спутник v, словакия, рфпи, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. РФПИ из-за нарушения контракта попросил правительство Словакии вернуть партию "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах — Twitter вакцины.