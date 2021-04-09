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"Камаз" в первом квартале увеличил производство почти на треть
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"Камаз" по итогам первого квартала увеличил производство машкомплектов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9 796 единиц, сообщила компания... ПРАЙМ, 09.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. "Камаз" по итогам первого квартала увеличил производство машкомплектов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9 796 единиц, сообщила компания.
"Автомобильный завод, финишное предприятие основной продукции компании, сдал для отгрузки потребителям в марте 4 347 машкомплектов (за аналогичный период прошлого года – 3 565 единиц, +22%). Показатель за первые три месяца года составил 9 796 единиц (аналогичный период прошлого года – 7 403 машкомплекта, +32%)", — говорится в сообщении.
При этом завод двигателей и СП "КАММИНЗ КАМА" в общей сложности выпустили и поставили своим потребителям 4 682 двигателя и силовых агрегата в марте (рост на 27% к марту прошлого года) и 10 803 – за весь квартал (+34% к прошлому году).
Отмечается, что в марте дилерам, сервисным центрам и корпоративным клиентам было отгружено запасных частей к автомобилям "Камаз" на сумму почти 3 миллиарда рублей (рост на 42%), а за три месяца — на 6,71 миллиарда рублей (рост на 27,3%).