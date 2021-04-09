МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. "Камаз" по итогам первого квартала увеличил производство машкомплектов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9 796 единиц, сообщила компания.

"Автомобильный завод, финишное предприятие основной продукции компании, сдал для отгрузки потребителям в марте 4 347 машкомплектов (за аналогичный период прошлого года – 3 565 единиц, +22%). Показатель за первые три месяца года составил 9 796 единиц (аналогичный период прошлого года – 7 403 машкомплекта, +32%)", — говорится в сообщении. Российский рынок акций повысился по индексам

При этом завод двигателей и СП "КАММИНЗ КАМА" в общей сложности выпустили и поставили своим потребителям 4 682 двигателя и силовых агрегата в марте (рост на 27% к марту прошлого года) и 10 803 – за весь квартал (+34% к прошлому году).

Отмечается, что в марте дилерам, сервисным центрам и корпоративным клиентам было отгружено запасных частей к автомобилям "Камаз" на сумму почти 3 миллиарда рублей (рост на 42%), а за три месяца — на 6,71 миллиарда рублей (рост на 27,3%).