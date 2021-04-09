МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Оптовые цены на свинину в РФ по итогам 2021 года в среднем останутся на уровне прошлого года и ниже уже не будут, т.к. из-за распространения африканской чумы свиней выпуск продукции снизился, заявил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

"Наш первоначальный прогноз был, что цена может снизиться еще на 4-5% от 2020 года. Однако те новые вводные факторы, которые начали формироваться в начале этого года, сейчас говорят нам о том, что, скорее всего, все-таки оптовые цены на свинину по результатам года, я подчеркиваю, средние, останутся на уровне 2020 года. Во всяком случае в пределах той продовольственной инфляции", — сказал он на конференции "Индустрия мяса и комбикормов". Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Глава отраслевого союза заметил, что объем отечественного производства свинины продолжит расти и может увеличиться по итогам года на 4-5%. "Наш прогноз первоначальный был более 5%, однако вмешавшаяся ситуация с АЧС (его) несколько снизила. У нас не остается больше шансов по снижению импорта, он практически ноль. Таким образом, у нас 150-180 тысяч тонн на рынок будет добавлено однозначно", — сказал Ковалев.

Кроме того, у отрасли уже нет больших возможностей нарастить экспорт, поэтому главная цель сейчас — закрепиться на текущих объемах на нынешних рынках присутствия. "Если мы сможем на них закрепиться, это уже будет огромным успехом", — считает Ковалев.

"И конечно же, наша новая прогнозная тенденция — из-за резкого роста затрат на корма маржинальность бизнеса, которая у свиноводства была и обеспечивала огромные темпы роста, — она кратно снижается и может в принципе даже перейти в отрицательную зону, если бы не предпринималось никаких мер", — заключил глава НСС.