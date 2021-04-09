МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 1021,22 рубля на акцию, что соответствует общей сумме дивидендных выплат за 2020 год в 50% свободного денежного потока, сообщила компания. "Норникель" станет государственным?

"Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию (около 13,25 доллара по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов, составит около 161,6 миллиарда рублей (около 2,096 миллиарда долларов).

Совет директоров "Норникеля" поддержал предложение менеджмента о минимизации дивидендов по итогам 2020 года, указывает компания.

"Общая сумма дивидендных выплат в сокращенном объеме была рассчитана как 50% свободного денежного потока за 2020 год. Соответственно, рекомендация по размеру финальных дивидендов составила 50% от свободного денежного потока согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2020 год (50% от около 6,6 миллиарда долларов) за вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2020 года, в размере около 1,2 миллиарда долларов", — отмечается в сообщении.

Также совет директоров утвердил дату проведения годового собрания акционеров — 19 мая, дата определения списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 26 апреля. Кроме этого, совет директоров рекомендует акционерам установить 1 июня 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. "Норникель" назвал сроки возобновления добычи на руднике "Октябрьский"

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Акции ГМК "Норникель" подскакивали на 2,3% на дивидендных новостях и сообщениях об обратном выкупе, следует из данных торгов.

К 14.52 мск акции "Норникеля" росли на 2,11%, а минутами ранее поднимались на 2,3%, до 24468 рублей. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,58%.

Ранее в пятницу совет директоров "Норникеля" рекомендовал дивиденды по итогам 2020 года в 1021 рубль на акцию.

Также компания сообщила, что основные акционеры "Норникеля" достигли предварительной договоренности о проведении обратного выкупа акций на сумму до 2 миллиардов долларов до конца 2021 года.

BUY BACK

Кроме того, основные акционеры "Норникеля" достигли предварительной договоренности о проведении обратного выкупа акций на сумму до 2 миллиардов долларов до конца 2021 года, вопрос будет вынесен на совет директоров, сообщает компания. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Основные акционеры, "Интеррос", ОК РУСАЛ и Crispian, достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до 2 миллиардов долларов США до конца 2021 года и вынесении этого вопроса на совет директоров. Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании", — говорится в сообщении.

"Основные акционеры считают целесообразным его проведение в ситуации недооценки фундаментальной стоимости акций, а также в целях создания условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников компании. На программу долгосрочного стимулирования сотрудников компании планируется направить 0,5% уставного капитала", — добавили в компании.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158,245 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).